Любить активний відпочинок: топмодель Алессандра Амбросіо у купальнику зіграла у пляжний волейбол

Бразилійка продемонструвала чудову фізичну форму.
43-річна бразильська топмодель та екс"ангел" Victoria's Secret – Алессандра Амбросіо – показала у своєму Instagram, як активно провела вихідні. Вона грала у волейбол на одному з пляжів у Санта-Моніці, Каліфорнія.
(гортайте фото вправо)
На фото модель зображена у чорному суцільоному купальнику, кепці та сонцезахисних окулярах. "Готова до подачі", — свідчить підпис під фото.
(гортайте фото вправо)
Також Але влаштувала собі на пляжі невелику фотосесію та позувала на березі та у хвилях Тихого океану.
Нагадаємо, раніше Алессандра Амбросіо відпочивала на Гаваях з дітьми і показувала знімки, на яких вона позувала, підкресливши красиву фігуру червоним купальником.
Читайте також:
- Оголена біля водоспаду: топмодель Алессандра Амбросіо знялася для глянцю
- У кроптопі, штанах та з сумкою Birkin: Алессандра Амбросіо сходила на тренування
- У червоній сукні-сорочці: Алессандра Амбросіо під прицілом папараці на вулиці в Лос-Анджелесі
- У рожевій сукні з чорними бантами: бразильська супермодель Алессандра Амбросіо в Каннах