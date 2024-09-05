Любить активний відпочинок: топмодель Алессандра Амбросіо у купальнику зіграла у пляжний волейбол

43-річна бразильська топмодель та екс"ангел" Victoria's Secret – Алессандра Амбросіо – показала у своєму Instagram, як активно провела вихідні. Вона грала у волейбол на одному з пляжів у Санта-Моніці, Каліфорнія.

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На фото модель зображена у чорному суцільоному купальнику, кепці та сонцезахисних окулярах. "Готова до подачі", — свідчить підпис під фото.

Фото: Instagram Алессандри Амбросіо

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Також Але влаштувала собі на пляжі невелику фотосесію та позувала на березі та у хвилях Тихого океану.

Нагадаємо, раніше Алессандра Амбросіо відпочивала на Гаваях з дітьми і показувала знімки, на яких вона позувала, підкресливши красиву фігуру червоним купальником.

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