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Любить бути в центрі уваги: Нікі Гілтон одягла сріблясту сукню Michael Kors на церемонію

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Любить бути в центрі уваги: Нікі Гілтон одягла сріблясту сукню Michael Kors на церемонію

Нікі Гілтон / Фото: Associated Press

Як і її сестра Періс, Нікі любить гламурні образи та діаманти.

Цього тижня голлівудська мільйонерка та спадкоємиця сімейного готельного бізнесу Нікі Гілтон та її чоловік Джеймс Ротшильд відвідали церемонію вручення нагороди "Золоте серце", організовану благодійною організацією God's Love We Deliver.

Нікі Гілтон з чоловіком / © Associated Press
Нікі Гілтон з чоловіком / Фото: Associated Press

Для виходу у світ Нікі обрала гламурний образ — блискучу сріблясту сукню на бретельках від Michael Kors, яку поєднала зі срібними туфлями на високих підборах з ремінцями, а також діамантовими прикрасами.

Чоловік знаменитості був одягнений у темно-синій костюм та білу сорочку. Від краватки Ротшильд відмовився, надавши таким чином трохи невимушеності до лука.

Нікі Гілтон / © Associated Press
Нікі Гілтон / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що зовсім нещодавно Гілтон також була помічена серед гостей на показі весна-літо 2023 року Michael Kors, який выдбувався у Нью-Йорку. Ймовірно, тоді вона й придивилася собі цю сукню для світського виходу.

Нікі Гілтон / © Associated Press
Нікі Гілтон / Фото: Associated Press

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