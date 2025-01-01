Любить цю справу: Девід Бекхем поділився милими сімейними кадрами

Девід Бекхем не відстає від своєї дружини Вікторії і теж поділився у Instagram новорічними та не лише світлинами.

Бекхем привітав усіх з Новим 2025 роком і опублікував добірку сімейних фотографій, зібраних за минулий рік.

"З Новим роком від себе, моєї дружини та моїх чудових дітей... Дякую за незабутній рік, і я хочу побажати всім щасливого та здорового 2025 року ❤️ З любов'ю, Девід x", — підписав кадри колишній футболіст.

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Вікторія Бекхем, нагадаємо, показала своїм фоловерам, у якій сукні зустрічала Новий рік, похизувавшись у сторіз.

Девід та Вікторія Бекхеми / Фото: Associated Press

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