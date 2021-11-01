Любить чорний колір: Гейлі Бібер потрапила під приціл папараці з особливою прикрасою на шиї

Любить чорний колір: Гейлі Бібер потрапила під приціл папараці з особливою прикрасою на шиї

Зірка streetstyle Гейлі Бібер продемонструвала черговий лук на вулиці Лос-Анджелеса.

Дівчину помітили у повністю чорному ансамблі, який складався з широких штанів, кроптопу та оверсайзу сорочки. Доповнили цей образ грубі черевики, сонцезахисні окуляри, маленька сумка на плечі та безліч прикрас.

Гейлі Бібер / Getty Images

Особливу увагу привернула прикраса моделі, адже на її шиї був ланцюжок з підвісками у вигляді трьох великих букв JDB, які, швидше за все, означають ім'я її чоловіка — Джастін Дрю Бібер.

Прикраса Хейлі Бібер / Getty Images

Наступного дня пара вже разом потрапив під приціл фотографів. Гейді та Джастін прямували на геловінську вечірку.

Гейлі та Джастін Бібер / Getty Images

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