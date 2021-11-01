Любить чорний колір: Гейлі Бібер потрапила під приціл папараці з особливою прикрасою на шиї

Зірка streetstyle Гейлі Бібер продемонструвала черговий лук на вулиці Лос-Анджелеса.
Дівчину помітили у повністю чорному ансамблі, який складався з широких штанів, кроптопу та оверсайзу сорочки. Доповнили цей образ грубі черевики, сонцезахисні окуляри, маленька сумка на плечі та безліч прикрас.
Особливу увагу привернула прикраса моделі, адже на її шиї був ланцюжок з підвісками у вигляді трьох великих букв JDB, які, швидше за все, означають ім'я її чоловіка — Джастін Дрю Бібер.
Наступного дня пара вже разом потрапив під приціл фотографів. Гейді та Джастін прямували на геловінську вечірку.
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