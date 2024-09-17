Любить чорний колір та високі підбори: Елізабет Олсен продемонструвала стильне вбрання

Поки Мері-Кейт та Ешлі Олсен ведуть тихе і далеке від світського світу життя, практично не з'являючись на публіці, їхня молодша сестра Елізабет купається в променях слави. Дівчина активно знімається в кіно та відвідує різні церемонії та кінофестивалі.

16 вересня вона з'явилася на спеціальному показі фільму "Його три доньки", який відбувся в Лос-Анджелесі. Акторка обрала для цього заходу чорну мінісукню від бренду Versace, яка мала білий комір, ґудзик спереду та прикрасу у вигляді брошки.

Носила сукню Олсен з чорними колготками та туфлями на високих підборах від бренду Le Silla. Волосся вона розпустила і зробила лаконічний нюдовий макіяж.

Елізабет Олсен / Фото: Getty Images

Точно ці ж туфлі Елізабет одягала кількома днями раніше на Міжнародний кінофестиваль у Торонто, де відбулася прем'єра фільму "Оцінка". Поєднувала туфлі вона з розкішною оксамитовою сукнею з широкими плечима прикрашеними вишивкою. Це вбрання було від Модного дому Schiaparelli і є частиною кутюрної колекції осінь-зима 2024-2025.

Елізабет Олсен / Фото: Associated Press

Елізабет Олсен / Фото: Associated Press

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