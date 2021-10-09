Любить декольте: "дівчина Бонда" Ана де Армас з'явилася в латексній сукні

Зірка вибрала образ від австралійського модельєра.

Кубино-іспанська акторка і колишня кохана Бена Аффлека, з'явилася на "Вечірньому шоу з Джиммі Феллоном" в бордовій латексній сукні від бренду Alex Perry. Вбрання мало глибоке декольте і бретельки, а ось доповнила Ана свій образ лише ніжним макіяжем і чорними туфлями.

На шоу акторка з'явилася заради просування нового фільму про агента 007 Джеймса Бонда, який отримав назву "Не час помирати". У картині вона зіграла одну з головних ролей і стала так званої "дівчиною Бонда".

Ана де Армас / Getty Images

Прем'єра фільму відбулася минулого тижня в лондонському Королівському Альберт-Голі. До фоторепортерів Ана де Армас вийшла у відвертій чорній вечірній сукні в білизняному стилі від Louis Vuitton. Вбрання було на бретельках, схожих на ланцюг, з дуже глибоким V-подібним декольте і розрізом до стегна, в якому акторка демонструвала публіці свої довгі стрункі ноги. Взута зірка була в чорні босоніжки на підборах.

Ана де Армас / Associated Press

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Кубино-іспанська акторка Ана де Армас і її світські виходи (10 фото)

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