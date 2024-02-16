Любить дорогі аксесуари: Джорджина Родрігес похизувалася годинником за 94 тисячі доларів

Дівчина віддає перевагу аксесуарам із діамантами.
30-річна модель, інфлуенсер та кохана футболіста Кріштіану Роналду – Джорджина Родрігес – відома своєю любов'ю до розкішних аксесуарів. Наприклад, її колекція сумок налічує понад 150 екземплярів, сумарна вартість яких становить майже півтора мільйона доларів. Свої образи, зокрема спортивні, вона часто доповнює однією з її численних Hermes Birkin.
Але цього разу вона вирішила похизуватися дорогим годинником від Jacob & Co. Її червоний Brilliant Skeleton Northern Lights із 8-каратного рожевого золота інкрустован діамантами, а ремінець виконаний зі шкіри алігатора. Його вартість становить 94 тисячі доларів.
Нагадаємо, раніше Джорджина Родрігес показала, що їй подарував Кріштіану Роналду у День закоханих.
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