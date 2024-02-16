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Любить дорогі аксесуари: Джорджина Родрігес похизувалася годинником за 94 тисячі доларів

Любить дорогі аксесуари: Джорджина Родрігес похизувалася годинником за 94 тисячі доларів

Джорджіна Родрігес / Фото: Associated Press

Дівчина віддає перевагу аксесуарам із діамантами.

30-річна модель, інфлуенсер та кохана футболіста Кріштіану Роналду – Джорджина Родрігес – відома своєю любов'ю до розкішних аксесуарів. Наприклад, її колекція сумок налічує понад 150 екземплярів, сумарна вартість яких становить майже півтора мільйона доларів. Свої образи, зокрема спортивні, вона часто доповнює однією з її численних Hermes Birkin.

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес
Джорджина Родрігес / Фото: Instagram Джорджини Родрігес
Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес
Джорджина Родрігес / Фото: Instagram Джорджини Родрігес

Але цього разу вона вирішила похизуватися дорогим годинником від Jacob & Co. Її червоний Brilliant Skeleton Northern Lights із 8-каратного рожевого золота інкрустован діамантами, а ремінець виконаний зі шкіри алігатора. Його вартість становить 94 тисячі доларів.

© Instagram Джорджини Родрігес
Фото: Instagram Джорджини Родрігес
watchesofswitzerland.com / ©
watchesofswitzerland.com

Нагадаємо, раніше Джорджина Родрігес показала, що їй подарував Кріштіану Роналду у День закоханих.

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