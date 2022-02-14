Любить екстрим: Орландо Блум покатався на мотоциклі у Лос-Анджелесі

Голлівудський актор і наречений Кеті Перрі затятий мотолюбитель.
Орландо Блум досить часто вибирає для пересування Лос-Анджелесом саме мотоцикли і днями його сфотографували на "залізному коні" папараці. Актор одягнув білу футболку, легкий бомбер та штани карго. Також на ньому були рукавички та коричневі черевики.
Як бачимо, гламурні автомобілі вибирають не всі знаменитості. Наприклад, кілька днів тому під приціл фотографів потрапила і 66-річна Деборра-Лі Фернесс – дружина Г'ю Джекмана, коли вона їхала на електросамокаті.
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