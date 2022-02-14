Любить екстрим: Орландо Блум покатався на мотоциклі у Лос-Анджелесі

Голлівудський актор і наречений Кеті Перрі затятий мотолюбитель.

Орландо Блум досить часто вибирає для пересування Лос-Анджелесом саме мотоцикли і днями його сфотографували на "залізному коні" папараці. Актор одягнув білу футболку, легкий бомбер та штани карго. Також на ньому були рукавички та коричневі черевики.

Орландо Блум / Getty Images

Як бачимо, гламурні автомобілі вибирають не всі знаменитості. Наприклад, кілька днів тому під приціл фотографів потрапила і 66-річна Деборра-Лі Фернесс – дружина Г'ю Джекмана, коли вона їхала на електросамокаті.

Деборра-Лі Фернесс / Getty Images

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