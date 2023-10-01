Любить "голі" вбрання: Флоренс П'ю з'явилася у прозорій чорній сукні від Valentino у Парижі

Захід відбувся у межах Тижня моди у Парижі.
Вже традиційно у Парижі відбувся один із найкрасивіших світських раутів у світі моди, який проводиться на честь випуску рейтингу BoF-500 авторитетним виданням The Business of Fashion. Однією з гостей заходу стала акторка Флоренс П'ю.
27-річна дівчина привнесла трохи готичного драматизму на фотокол цього світського заходу, оскільки прийшла у напівпрозорій майже голій сукні від Модного дому Valentino.
Вбрання мало прозору спідницю зі складками та довгий шлейф. Сукня мала глибоке і досить сміливе декольте із зав'язкою спереду, також була відкрита і спина.
Образ Флоренс доповнила укладанням, макіяжем, декількома коштовними прикрасами та туфлями на платформах та високих підборах. Позувавши перед фотографами, вона всіляко демонструвала свою сукню, розвіваючи її шлейф.
Компанію Флоренс склав автор цієї сукні модельєр та креативний директор Модного дому Valentino П'єрпаоло Піччолі.
Читайте також:
- У прозорій сукні з мереживом та синіми нігтями: Флоренс П'ю відвідала церемонію в Лондоні
- Мала розкішний вигляд: акторка Флоренс П'ю прийшла на захід у червоному комбінезоні з галтером
- У сукні з неймовірним шлейфом: Флоренс П'ю одягла лук від Valentino на прем'єру фільму "Опенгеймер"