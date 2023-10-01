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Любить "голі" вбрання: Флоренс П'ю з'явилася у прозорій чорній сукні від Valentino у Парижі

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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Любить "голі" вбрання: Флоренс П'ю з'явилася у прозорій чорній сукні від Valentino у Парижі

Флоренс П'ю / Фото: Associated Press

Захід відбувся у межах Тижня моди у Парижі.

Вже традиційно у Парижі відбувся один із найкрасивіших світських раутів у світі моди, який проводиться на честь випуску рейтингу BoF-500 авторитетним виданням The Business of Fashion. Однією з гостей заходу стала акторка Флоренс П'ю.

Флоренс П'ю / © Associated Press
Флоренс П'ю / Фото: Associated Press

27-річна дівчина привнесла трохи готичного драматизму на фотокол цього світського заходу, оскільки прийшла у напівпрозорій майже голій сукні від Модного дому Valentino.

Вбрання мало прозору спідницю зі складками та довгий шлейф. Сукня мала глибоке і досить сміливе декольте із зав'язкою спереду, також була відкрита і спина.

Флоренс П'ю / © Associated Press
Флоренс П'ю / Фото: Associated Press

Образ Флоренс доповнила укладанням, макіяжем, декількома коштовними прикрасами та туфлями на платформах та високих підборах. Позувавши перед фотографами, вона всіляко демонструвала свою сукню, розвіваючи її шлейф.

Флоренс П'ю / © Associated Press
Флоренс П'ю / Фото: Associated Press

Компанію Флоренс склав автор цієї сукні модельєр та креативний директор Модного дому Valentino П'єрпаоло Піччолі.

Флоренс П'ю та П'єрпаоло Піччолі / © Associated Press
Флоренс П'ю та П'єрпаоло Піччолі / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
772
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