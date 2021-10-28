Любить гороховий принт: 14-річна дочка Сальми Гаєк з мамою з'явилася на доріжці

Любить гороховий принт: 14-річна дочка Сальми Гаєк з мамою з'явилася на доріжці

Не лише Анджеліна Джолі виходить на доріжку разом зі своїми дітьми.

Вже вдруге акторка Сальма Гаєк відвідує прем'єрні покази фільму "Вічні" у компанії своєї 14-річної доньки Валентини Піно.

Валентина Піно та Сальма Гаєк / Associated Press

Дівчина приїхала разом із мамою до Лондона, вони вийшли на червону доріжку і мило позували перед камерами.

55-річна Сальма сяяла, як ми вже розповідали, у гранатово-червоній сукні на одне плече від Saint Laurent, а її донька Валентина одягла цього разу чорну мінісукню, що обтискає фігуру в дрібний гороховий принт.

Валентина Піно та Сальма Гаєк / Associated Press

Дівчина взула чорні оксамитові босоніжки на високих підборах та платформі, з бантами та застібкою навколо щиколотки, також у неї у вухах були цікавої форми сережки. Валентина зібрала волосся шпилькою ззаду і зробила собі макіяж.

Валентина Піно та Сальма Гаєк / Associated Press

На прем'єрі фільму в Лос-Анджелесі дівчина теж сяяла у чорній мінісукні, яка теж була в гороховий принт. Схоже, це найулюбленіший принт Валентини.

Валентина Піно та Сальма Гаєк / Associated Press

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