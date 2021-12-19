Любить і сміливо носить: образи Різ Візерспун у мінісукнях

Різ Візерспун відвідала студію Джиммі Феллона.

Ведучий ток-шоу The Tonight Show запросив акторку на інтерв'ю. 45-річна акторка приїхала на шоу у чорній мініатюрній сукні, розшитій паєтками, яка переливалася під спалахами софітів.

Різ Візерспун та Джиммі Феллон / Getty Images

Лук Різ доповнила чорними мерехтливими босоніжками з відкритими носками і застібкою навколо щиколотки, також була з напівпрозорим манікюром і легким вечірнім макіяжем з блиском на губах.

Різ Візерспун / Getty Images

Різ накрутила легкими хвилями біляве волосся і доповнила свій вечірній аутфіт кількома каблучками на пальцях.

Різ часто одягає мінісукні для світських виходів. У чорному міні акторка була присутня на 53-й щорічній церемонії вручення нагород CMA Awards у Music City Center.

Різ Візерспун / Getty Images

Чорний колір один із улюблених у зірки, у такому вбранні вона також потрапила під приціл нью-йоркських фотографів.

Різ Візерспун / Getty Images

Іноді Різ носить не сукні, а подовжені блейзери, як, наприклад, ось цей, який вона одягла на 69-ту щорічну церемонію вручення премії "Еммі" Primetime у Microsoft Theater у Лос-Анджелесі.

Різ Візерспун / Getty Images

Багато разів Різ виходила у світ і в інших ефектних мінісукнях.

Різ Візерспун з дочкою Авою / Getty Images

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