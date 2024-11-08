Любить косметику: 13-річна донька Вікторії Бекхем показала, як сама робила макіяж для урочистої події

13-річна донька Вікторії Бекхем — Гарпер Севен — відвідала з мамою вручення премії Harper's Bazaar Women of the Year Awards 2024. Віккі одягла з такої нагоди елегантний м'який штанний костюм перлинного відтінку від її власного бренду Victoria Beckham, а Гарпер – ніжно-блакитну довгу сукню на тонких бретельках, з невеликим декольте та вирізом під грудьми.

Вікторія Бекхем і Гарпер / Фото: Getty Images

Образ дівчинка доповнила білими мюлями на підборах, лаконічною зачіскою, макіяжем та золотими прикрасами, серед яких можна помітити вироби від Van Cleef & Arpels, Cartier, а також тонкий іменний браслет із першою літерою її імені.

Як виявилося, макіяж Гарпер робила собі сама, для якого використовувала декоративні засоби від маминого бренду — Victoria Beckham Beauty. Вона показала, як наносить олівець для губ по контуру та пензликом – блиск, а потім посилає повітряний поцілунок у камеру.

У коментарях думки розділилися: хтось робить компліменти вмінням Гарпер і пророкує їй зіркову кар'єру, а хтось вважає, що їй ще рано так фарбуватися.

Раніше, нагадаємо, 13-річна дочка Вікторія та Девіда Бекхем потрапила під приціл фотографів, коли залишала з батьком розкішний готель у центрі Парижа.

Гарпер Бекхем із батьком Девідом / Фото: Getty Images

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