Любить лаконічність у вбраннях: правнучка Ернеста Гемінгвея прийшла на прем'єру серіалу

33-річна знаменитість обрала для свого виходу простий образ.

Вчора, 30 червня, в Нью-Йорку з розмахом відбулася прем'єра мінісеріалу "Пліткарка", який вийде на екрани 8 липня. Однією з гостей заходу стала Дрі Гемінгвей — фотомодель, акторка, дочка акторки Меріел Гемінгвей і правнучка легендарного письменника Ернеста Гемінгвея.

Для свого виходу Дрі вибрала дуже лаконічне і навіть класичне вбрання, адже поєднала в образі білий верх і чорний низ. Зокрема на ній були широкі штани The Row з високим посадженням, які вона доповнила чорним ременем, і біла оверсайз кофта з високою горловиною і довгими рукавами. Образ модель доповнила сумкою на короткій ручці і в'єтнамками.

Що стосується макіяжу, то дівчина теж вирішила зробити його максимально простим, використавши лише тон, підкреслила брови і нафарбувала вії тушшю.

Дрі Гемінгвей / Associated Press

Також цей захід відвідала і зірка серіалу — 27-річної акторка Джордан Александр. Вона вибрала для прем'єри доволі незвичайне вбрання білого кольору з бантами і прозорою маскою.

Джордан Александер / Associated Press

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Знімання серіалу "Пліткарка" (18 фото)

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