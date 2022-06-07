Любить лосини та дорогі сумки: Дженніфер Лопес помітили з модною новинкою

У образах знаменита американка явно надихається стилем британської принцеси Діани.
Раніше Дженніфер Лопес неодноразово з'являлася з об'ємною сумкою Dior, яку поєднувала і з сукнями, і з луками в стилі спортшик, але, схоже, що в колекції суперзірки з'явилася нова улюблениця — сумка-тоут Gucci Diana середнього розміру та бамбуковою ручкою, вартість якої 4200 доларів.
Дженніфер поєднує цей аксесуар з яскравими лосинами від Niyama Sol або Alo Yoga, кросівками та кроптопами. Волосся Лопес збирає, а на очі одягає улюблені окуляри-авіатори.
Сумка-тоут з ручками з бамбука була вперше представлена Домом Gucci 1991 року та отримала свою назву завдяки принцесі Діані, яка її дуже полюбила та часто носила. Цей аксесуар буквально став символом елегантного стилю леді Ді.
Через 20 років креативний директор Дому Алессандро Мікеле переосмислив цю модель та випустив повторно. І, схоже, Дженніфер вирішила не відставати від "народної" принцеси та улюблениці мільйонів і трохи запозичити її стиль.
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