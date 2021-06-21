Любить міні: роздивляємося літні образи Алессандри Амбросіо на прогулянках

Бразильська модель прогулялася Лос-Анджелесом і була зазнімкована фотографами.

40-річна Алессандра Амбросіо вибрала для прогулянки досить яскравий аутфіт. На моделі був одягнений помаранчевий блейзер від Dundas, який зараз по акції можна придбати за 839 доларів.

Свій аутфіт для прогулянки зірка доповнила джинсовими шортами Le Jean і укороченим топом, а також взула плетені мюлі на підборах від Bottega Veneta нейтрального пісочного кольору.

Алессандра Амбросіо / Getty Images

В руках Алессандра несла білу сумку і мобільний телефон, який був на білому ремінці-чохлі. Також модель одягла безліч прикрас на шию, браслети і годинник на зап'ястя, а на обличчі у неї були великі дзеркальні сонцезахисні окуляри-авіатори теж від Bottega Veneta. Модель ходила на обід.

Алессандра Амбросіо / Getty Images

У повсякденному житті Алессандра досить часто носить топи (переважно на тренування) або мініспідниці чи мінішорти. Все ж таки літо на дворі. Фігура моделі дозволяє їй вибирати навіть найвідвертіші луки для прогулянок.

Нагадаємо, що Алессандра прославилася своєю багаторічною роботою з білизняним брендом Victoria's Secret, який кілька днів тому оголосив, що прощається з "ангелами" та повністю змінює концепцію ведення бізнесу.

Алессандра Амбросіо / Getty Images

Алессандра Амбросіо / Associated Press

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