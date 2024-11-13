Любить моду, як і її мама: 13-річна дочка Бекхемів з'явилася із сумкою за 3 тисячі доларів

Дочка британських суперзірок на аксесуарах не заощаджує.
Юна красуня – 13-річна Гарпер Бекхем – прилетіла з Лондона зі своєю мамою Вікторією до Парижа. Їх помітили на вулиці, коли вони йшли до машини.
Дівчинка, як і її знаменита мама, любить моду, що помітно з того, як вона одягається. У Франції Гарпер продемонструвала лук у повсякденному стилі, оскільки на ній були вільні блакитні джинси, білі кросівки та трендовий шкіряний оверсайз бомбер.
Також її шию прикрашав великий білий шарф із торочкою. Цікавим аксесуаром в образі дівчинки стала велика сумка з принтом від бренду Goyard.
Вартість такого аксесуару понад 3 тисячі доларів.
50-річна Вікторія теж мала стильний та незвичайний вигляд, адже своїм вбранням явно намагалася сховатись від папараці. На ній того дня були білі довгі штани, туфлі на величезній платформі і сіре пальто, що нагадувало за стилем тренч.
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