Любить молоденьких: Кеті Голмс вийшла у світ із новим бойфрендом

Знаменитість вирішила не приховувати роман, а насолоджуватися життям.

43-річна акторка та колишня дружина Тома Круза Кеті Голмс відвідала показ фільму Alone Together, який проводився у межах кінофестивалю Трайбека у Нью-Йорку. Однак цей захід вона відвідала не одна, а з новим бойфрендом – 33-річним музикантом Боббі Вутеном III.

Зустрічаються знаменитості близько місяця. Про стосунки пари стало відомо, коли їх помітили на прогулянці за поцілунками в центральному парку в Нью-Йорку. Музиканта та акторку познайомили спільні друзі.

Кеті Голмс / Фото: Associated Press

Для заходу Кеті обрала незвичайне біле в'язане вбрання та сумку-клатч від бренду Chloe. Також на ній були чорні туфлі, а крізь топ було видно мереживну спідню білизну. Волосся вона уклала в недбалі хвилі, а також обрала масивні золоті прикраси, серед яких ми помітили знаменитий браслет "цвях" від Cartier.

Кеті Голмс / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що раніше Голмс зустрічалася з 33-річним Еміліо Вітолло — шеф-кухарем та ресторатором. Вони пробули разом кілька місяців, і Вітоло навіть познайомив кохану з батьком.

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