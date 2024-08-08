Любить підкреслювати стрункі ноги: 5 образів Ярослави Магучіх у мінішортах

22-річну українську спортсменку часто можна побачити на фото в соцмережах у коротких шортах, у яких зручно й комфортно.

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх, яка завоювала "золото" у стрибках у висоту на Олімпійських іграх 2024 у Парижі, любить носити короткі шорти. Їх вона одягає і на тренування, і на прогулянки в повсякденному житті. Вони не сковують рухів і підкреслюють стрункі ноги.

Ми зібрали добірку світлин п'яти луків Ярослави в мінішортах.

На тренуванні на стадіоні легкоатлетка з'явилася у чорних мінішортах, чорній майці і кислотно-салатових кросівках.

Ярослава Магучіх/Instagram Ярослави Магучіх

Є в колекції Ярослави і спортивний блакитний комплект, що складається з топа і коротких шортів, який ще й підкреслив її накачаний прес. Його вона скомбінувала з цікавими кросівками різних кольорів – рожевим і блакитним.

Ярослава Магучіх/Instagram Ярослави Магучіх

Ярослава Магучіх/Instagram Ярослави Магучіх

Для прогулянки Магучіх обрала кислотно-жовті шорти, які доповнила сірим лонгслівом та яскравими кросівками.

Ярослава Магучіх/Instagram Ярослави Магучіх

На морському узбережжі дівчина влаштувала собі імпровізований фотосет у смугастих коротких шортах, зеленій футболці і зеленій олімпійці, завершивши лук білими кросівками та чорною сумкою-кросбоді. Ярослава була в чудовому настрої і грайливо позувала на камеру.

Ярослава Магучіх/Instagram Ярослави Магучіх

Ярослава Магучіх/Instagram Ярослави Магучіх

Ярослава Магучіх/Instagram Ярослави Магучіх

Ярослава Магучіх/Instagram Ярослави Магучіх

А ще спортсменка потішила підписників в Instagram позитивним відео, на якому вона в рожевому спортивному комплекті з принтом тай-дай влаштувала веселі танці, схожі на гопак. Так Магучіх раділа початку підготовки до нового сезону. На дівчині був кроптоп і двоє коротких шортів – одні обтислі, інші – вільні.

Нагадаємо, раніше ми розглядали 5 красивих образів Ярослави Магучіх у сукнях.

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