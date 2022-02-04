Любить покрасуватися: Бар Рафаелі блиснула фігурою в мереживному бра

36-річна ізраїльська модель поділилася у блогу новим пікантним знімком.

Бар Рафаелі часто публікує різні свої фотографії в блогу в Instagram. На новому такому фото дівчина вирішила продемонструвати фоловерам свою фігуру в чорній нижній білизні.

"Поза службою", — так підписала кадр манекенниця.

Рафаелі любить робити пікантні фото, які потім публікує у Мережі. Бар не тільки мама трьох дітей, а й модель, яка зараз, ймовірно, знімається рідше, ніж раніше. Це з карантинними обмеженнями, і з декретом. А проявляти себе їй, очевидно, дуже хочеться. Для цього Instagram є чудовим майданчиком.

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