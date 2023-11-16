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Любить розкіш: Джорджина Родрігес продемонструвала одну зі 150 своїх дорогих сумок

Автор
Юлія Кудринська
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Любить розкіш: Джорджина Родрігес продемонструвала одну зі 150 своїх дорогих сумок

Джорджина Родрігес з крокодилячою сумкою Hermes Birkin / Фото: Instagram Джорджини Родрігес

Кохана Кріштіану Роналду має слабкість до аксесуарів класу люкс.

29-річна модель та інфлуенсер – Джорджина Родрігес – показала в Instagram свій новий образ, який, звичайно ж, доповнила дорогим аксесуаром.

Дівчина позувала в білому комплекті від бренду Alo, що складався з лонгсліву та шорта і який ефектно підкреслив її пишні форми. Свій образ Джорджина доповнила "хижим" червоним манікюром, каблучками з діамантами та смарагдовою сумкою Hermes Birkin зі шкіри крокодила.

(гортайте фото вправо)

Колекція сумок Родрігес налічує понад 150 екземплярів, сумарна вартість яких становить майже півтора мільйона доларів. Для своїх люксових аксесуарів Джорджина навіть замовила спеціальну шафу, в якій вони й зберігаються.

Нагадаємо, раніше Джорджина Родрігес одягла точну копію сукні Джулії Робертс з фільму "Красуня" — приголомшливе червоне вбрання Vetements з колекції весна-літо 2024 з величезним шлейфом, безліччю оборок і опущеною лінією плеча.

Джорджина Родрігес / © Associated Press
Джорджина Родрігес / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
369
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