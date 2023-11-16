Любить розкіш: Джорджина Родрігес продемонструвала одну зі 150 своїх дорогих сумок

29-річна модель та інфлуенсер – Джорджина Родрігес – показала в Instagram свій новий образ, який, звичайно ж, доповнила дорогим аксесуаром.

Дівчина позувала в білому комплекті від бренду Alo, що складався з лонгсліву та шорта і який ефектно підкреслив її пишні форми. Свій образ Джорджина доповнила "хижим" червоним манікюром, каблучками з діамантами та смарагдовою сумкою Hermes Birkin зі шкіри крокодила.

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Колекція сумок Родрігес налічує понад 150 екземплярів, сумарна вартість яких становить майже півтора мільйона доларів. Для своїх люксових аксесуарів Джорджина навіть замовила спеціальну шафу, в якій вони й зберігаються.

Нагадаємо, раніше Джорджина Родрігес одягла точну копію сукні Джулії Робертс з фільму "Красуня" — приголомшливе червоне вбрання Vetements з колекції весна-літо 2024 з величезним шлейфом, безліччю оборок і опущеною лінією плеча.

Джорджина Родрігес / Фото: Associated Press

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