Любить розкіш: Джорджина Родрігес продемонструвала одну зі 150 своїх дорогих сумок

Кохана Кріштіану Роналду має слабкість до аксесуарів класу люкс.
29-річна модель та інфлуенсер – Джорджина Родрігес – показала в Instagram свій новий образ, який, звичайно ж, доповнила дорогим аксесуаром.
Дівчина позувала в білому комплекті від бренду Alo, що складався з лонгсліву та шорта і який ефектно підкреслив її пишні форми. Свій образ Джорджина доповнила "хижим" червоним манікюром, каблучками з діамантами та смарагдовою сумкою Hermes Birkin зі шкіри крокодила.
(гортайте фото вправо)
Колекція сумок Родрігес налічує понад 150 екземплярів, сумарна вартість яких становить майже півтора мільйона доларів. Для своїх люксових аксесуарів Джорджина навіть замовила спеціальну шафу, в якій вони й зберігаються.
Нагадаємо, раніше Джорджина Родрігес одягла точну копію сукні Джулії Робертс з фільму "Красуня" — приголомшливе червоне вбрання Vetements з колекції весна-літо 2024 з величезним шлейфом, безліччю оборок і опущеною лінією плеча.
Читайте також:
- У мініатюрній сукні та на шпильках: ефектна Джорджина Родрігес позувала на пірсі у Венеції
- У бікіні і з малечею на руках: Джорджина Родрігес показала, як відпочиває на морі
- У рожевій сукні-комбінації: Джорджина Родрігес похвалилася сексуальною цибулею
- У бікіні та мінісукні: Джорджина Родрігес похвалилася знімками з відпочинку з Роналду