Любить штанні костюми: Шерон Стоун відвідала знову Олімпіаду у Франції

66-річна Шерон Стоун проводить зараз час у Парижі, як і багато інших знаменитостей вона прилетіла до столиці Франції на Олімпійські ігри. 4 серпня Стоун потрапила під приціл папараці дорогою на фінал чоловічого тенісного турніру між Новаком Джоковичем із Сербії та Карлосом Алькарасом з Іспанії.

Вона одягла на спортивний захід жіночне вбрання — тотал лук в квітковий принт. Це був костюм із широкими штанами із зав'язками на талії та кишенями на штанинах, блейзером з одним ґудзиком, а також ніжною шовковою блузою з високою горловиною.

Лук зірка доповнила сонцезахисними окулярами та невеликою сумкою світлого кольору та з короткими ручками.

Шерон Стоун / Фото: Getty Images

Подібний стиль одягу у Франції став для Стоун практично повсякденним, адже раніше на заході під час Олімпіади вона з'явилася у смугастому костюмі з бісером.

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

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