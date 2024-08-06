Любить штанні костюми: Шерон Стоун відвідала знову Олімпіаду у Франції

Зірка привернула увагу вбранням на вулицях міста.
66-річна Шерон Стоун проводить зараз час у Парижі, як і багато інших знаменитостей вона прилетіла до столиці Франції на Олімпійські ігри. 4 серпня Стоун потрапила під приціл папараці дорогою на фінал чоловічого тенісного турніру між Новаком Джоковичем із Сербії та Карлосом Алькарасом з Іспанії.
Вона одягла на спортивний захід жіночне вбрання — тотал лук в квітковий принт. Це був костюм із широкими штанами із зав'язками на талії та кишенями на штанинах, блейзером з одним ґудзиком, а також ніжною шовковою блузою з високою горловиною.
Лук зірка доповнила сонцезахисними окулярами та невеликою сумкою світлого кольору та з короткими ручками.
Подібний стиль одягу у Франції став для Стоун практично повсякденним, адже раніше на заході під час Олімпіади вона з'явилася у смугастому костюмі з бісером.
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