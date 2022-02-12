Любить сміливе вбрання: Джулія Фокс одягла дуже коротку шкіряну спідницю та корсетний топ

Для виходу вона обрала образ, у якому раніше з'являлися відомі моделі.

Про 32-річну акторку Джулію Фокс зараз говорять усі, але не через її акторський талант, а тому, що вона закрутила роман із репером Каньє Вестом. У компанії бойфренда дівчину останнім часом бачать дуже часто, проте днями її сфотографували у Лос-Анджелесі саму.

Джулія була одягнена в зелений шкіряний комплект від бренду Miaou, який складався з корсетного топу та дуже короткої спідниці. Образ акторка доповнила оверсейз пальтом, чоботами та сумкою Hermes. Під свій вечірній образ Джулія зробила і яскравий макіяж, використовуючи тіні сріблястого відтінку та нюдову помаду.

Джулія Фокс / Getty Images

Цей вихід знаменитості відбувся наступного дня після її інтерв'ю для подкасту Александри Купер Call Her Daddy, в якому вона вперше прокоментувала свої схожі з Кім Кардашян образи.

До речі, в такому ж топі раніше з'являлася і модель Гейлі Бібер. Знімком знаменитість поділилася на своїй сторінці у Instagram.

А у рекламній кампанії для бренду Miaou у цьому образі знялася французька модель Тіну Кунакі.

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