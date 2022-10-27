Любить сміливі образи: "Русалонька" Голлі Бейлі вийшла на червону доріжку у сукні з відвертим декольте

22-річна співачка та акторка Голлі Бейлі, яка незабаром з'явиться в римейку легендарної диснеївської казки "Русалонька", відвідала прем'єрний показ супергеройського фільму "Чорна пантера: Ваканда назавжди".

На червону доріжку дівчина вийшла в чорній приталеній сукні від бренду Maticevski. Вбрання було однотонне і мало імітацію корсета, а ось декольте не мало бретельок і було виконане у формі серця.

Образ дівчина доповнила дредами, макіяжем зі стрілками, білим манікюром та великими золотими прикрасами.

Холлі Бейлі / Фото: Getty Images

На прем'єру Голлі прийшла в компанії своєї старшої сестри Глої. Дівчина одягла дуже ефектне вбрання з глибоким декольте та двома високими розрізами з боків. Образ Глоя доповнила діамантовими прикрасами та босоніжками на високій платформі.

Холлі Бейлі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що дівчата виступають разом у дуеті Chloe x Halle і вже неодноразово ставали номінантами на премію "Греммі".

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