Любить тварин: Дженніфер Еністон показала селфі зі своїм собакою

Голлівудська акторка Дженніфер Еністон відома своєю любов'ю до тварин. Вона господарка кількох собак, яких вважає повноправними членами сім'ї. У своєму Instagram вона часто ділиться фото та відео своїх улюбленців.

На цей раз зірка зробила селфі з Клайдом. Джен позує в окулярах і крислатій панамі, а її пес в цей момент намагається лизнути господиню. Знімки вийшли дуже милі.

Цікаво, що саме цей пес надихнув свою господарку на написання книги. Еністон випустила дитячу книгу під назвою "Клайдео насолоджується життям", головним героєм якого є собака Клайдео, який виявляє, що має талант кухаря. "Я дуже рада, що представляю Клайдео та його історії в книгах, сподіваюся, вони надихнуть дітей та любителів собак на захоплюючу подорож у пошуках їхнього справжнього захоплення", — розповіла Джен про свою книгу.

Паралельно з книгою акторка заснувала фонд Clydeo Fund, який опікується допомогою притулкам для тварин.

Раніше, нагадаємо, Дженніфер Еністон поділилася серією фотографій свого реального життя.

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