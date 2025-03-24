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Любить тварин: Дженніфер Еністон показала селфі зі своїм собакою

Любить тварин: Дженніфер Еністон показала селфі зі своїм собакою

Дженніфер Еністон / Фото: Associated Press

Зірка поділилася цікавими світлинами.

Голлівудська акторка Дженніфер Еністон відома своєю любов'ю до тварин. Вона господарка кількох собак, яких вважає повноправними членами сім'ї. У своєму Instagram вона часто ділиться фото та відео своїх улюбленців.

На цей раз зірка зробила селфі з Клайдом. Джен позує в окулярах і крислатій панамі, а її пес в цей момент намагається лизнути господиню. Знімки вийшли дуже милі.

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Цікаво, що саме цей пес надихнув свою господарку на написання книги. Еністон випустила дитячу книгу під назвою "Клайдео насолоджується життям", головним героєм якого є собака Клайдео, який виявляє, що має талант кухаря. "Я дуже рада, що представляю Клайдео та його історії в книгах, сподіваюся, вони надихнуть дітей та любителів собак на захоплюючу подорож у пошуках їхнього справжнього захоплення", — розповіла Джен про свою книгу.

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Паралельно з книгою акторка заснувала фонд Clydeo Fund, який опікується допомогою притулкам для тварин.

Раніше, нагадаємо, Дженніфер Еністон поділилася серією фотографій свого реального життя.

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