Любить тварин: порноакторка з "Холостяка" з друзями з'їздила до собачого притулку

Колишня акторка фільмів для дорослих закликала всіх допомагати собакам з притулку.

Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" — колишня порноакторка Анастасія (псевдонім — Адель Асанті), дуже любить тварин. Днями вона з'їздила до притулку для собак. Компанію їй склали її друзі, які теж не байдужі до тварин.

В Instagram Настя виклала зворушливе відео з собаками з притулку.

"Вони не можуть говорити, але по очах все можна зрозуміти. Ви знаєте, як я ставлюся до песиків і взагалі до тварин, моя любов до будь-кого з них безмежна. І ось я не могла не організувати мою першу поїздку до притулку для песиків, які не за своєю волею опинилися не в теплих обіймах своїх господарів, а в клітках, де їх, звичайно, теж люблять і доглядають за ними, але вони не знають, що таке бути в сім'ї. Якби у мене були всі гроші світу, я б віддала все на притулки для тварин, адже світ жорстокий і такі речі мало хто помічає, давайте будемо добрішими і навколо світ почне змінюватися", — написала Адель під роликом.

Анастасія закликала своїх підписників бути небайдужими і будь-яким способом допомогти собакам, адже вони дуже потребують допомоги.

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