Любить виділятися: Джоді Тернер-Сміт одягла сукню з фламінго, ромбами та баскою

Британська акторка та модель Джоді Тернер-Сміт відвідала захід у Нью-Йорку – презентацію мінісеріалу "Аколіт", який стане частиною медіафраншизи "Зоряні війни".

Для цього заходу вона обрала оригінальну сукню блакитного кольору від бренду Balmain. Її вбрання було незвичайного дизайну, оскільки його прикрашала баска на стегнах, глибоке декольте та декор у вигляді двох рожевих фламінго вишитих на обличчі. По всій тканині вбрання була вишивка ромбами білого та блакитного кольорів.

Доповнила вона свій лук яскравим макіяжем з рожевими тінями на очах, безліччю прикрас із діамантами ы мюлями на підборах. Також Джоді одягла перуку з коротким волоссям, яке уклала у легкі кучері.

Джоді Тернер-Сміт / Фото: Associated Press

Вбрання було виконане в клоунській естетиці відомої ще як Clowncore. Цей стиль був головним трендом 2023, але Balmain на чолі з Олів'є Рустемом вирішили привнести цю стилістику і в 2024 рік. Ромби можна побачити у їхній новій колекції Pre-Fall.

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