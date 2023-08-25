Любить відвертість: британська телезірка у "голій" сукні похизувалася стрункою фігурою

Глоя Феррі поповнила гардероб провокаційним вбранням.
Британська телезірка Глоя Феррі похизувалася в Instagram новою пікантною обновкою.
Жінка приміряла чорну прозору мінісукню зі шнурівками, відвертою зоною декольте і оголеним животом. Під неї Глоя одягла чорне бікіні. Красуня продемонструвала на камеру струнку і сексуальну фігуру.
Свій аутфіт вона доповнила елегантними сережками з камінням, ланцюжком із підвісками і браслетом.
Нагадаємо, минулого разу Глоя Феррі похизувалася пласким животом у чорній мереживній білизні.
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