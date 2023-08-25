Любить відвертість: британська телезірка у "голій" сукні похизувалася стрункою фігурою

Британська телезірка Глоя Феррі похизувалася в Instagram новою пікантною обновкою.

Жінка приміряла чорну прозору мінісукню зі шнурівками, відвертою зоною декольте і оголеним животом. Під неї Глоя одягла чорне бікіні. Красуня продемонструвала на камеру струнку і сексуальну фігуру.

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Свій аутфіт вона доповнила елегантними сережками з камінням, ланцюжком із підвісками і браслетом.

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Нагадаємо, минулого разу Глоя Феррі похизувалася пласким животом у чорній мереживній білизні.

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