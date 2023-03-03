Любить яскраве вбрання: акторка Ребел Вілсон потрапила під приціл папараці в Нью-Йорку

43-річну акторку Ребел Вілсон, напередодні її дня народження, сфотографували у Нью-Йорку після інтерв'ю.

Комедійна зірка продемонструвала кілька образів, один із яких одягала на популярне шоу своєї коліжанки – акторки Дрю Беррімор.

Ребел сфотографували у зеленій сукні-сорочці від бренду Carolina Herrera, у якої були рукави три чверті з манжетами та широкий пояс, що підкреслював фігуру.

Образ доповнили лаконічні туфлі та макіяж. У руці вона несла парасольку.

Ребел Вілсон / Фото: Getty Images

Також Ребел сфотографували у червоному комбінезоні, який вона поєднала з гламурними туфлями з пряжками та сумкою на ланцюжку.

Ребел Вілсон / Фото: Getty Images

Зірка дуже любить подібний стиль одягу та раніше вже демонструвала образи у червоних комбінезонах. Якось вона опублікувала фото разом із широким поясом.

Ребел Вілсон / Фото: Instagram Ребел Вілсон

До речі, 2 березня акторка відсвяткувала день народження і з цього приводу її кохана Рамона Агрума опублікувала миле фото з Ребелем.

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