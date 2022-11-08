Любителька чорного кольору: Мерая Кері сходила на телешоу в образі з вирізами

Вона обожнює бути в центрі уваги, тому завжди з великим задоволенням позує для преси.

Співачка Мерая Кері відвідала популярну програму "Нічне шоу з Джиммі Фелоном", для якої вбралася в ефектну чорну сукню з вирізами на стегнах. Це однотонне вбрання від Alexander McQueen чудово сиділо на фігурі знаменитості.

Мерая Кері / Фото: Getty Images

Сукня мала асиметричне декольте і невеликий рукав. Образ Мерая доповнила ідеальним макіяжем, укладанням та лакованими туфлями на ремінцях.

Після знімань 53-річну співачку сфотографували, коли вона виходила зі студії. Кері переодяглася в мінішорти та майку з баскою від Alaia, які доповнила вініловим плащем, замшевими босоніжками на підборах та сонцезахисними окулярами. На обличчі у суперзірки бив ідеальний макіяж, у вухах довгі діамантові сережки, а на пальці її улюблена каблучка-талісман у вигляді метелика.

Мерая Кері / Фото: Getty Images

У програмі Мерая Кері розповідає про свою дружбу з молодою акторкою Міллі Боббі Браун, введення до Зали слави авторів пісень та натхнення на створення її дитячої книжки "Різдвяна принцеса".

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