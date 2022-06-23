Любителька дуже дивних образів: розглядаємо нові вбрання Джулії Фокс – колишньої дівчини Каньє Веста

Кожен образ цієї дівчини дуже цікаво розглядати, оскільки спіймавши хвилю популярності, Джулія активно підтримує створений нею імідж недбалої сексуальності.

32-річна акторка-початківиця Джулія Фокс стала активно з'являтися в заголовках на початку цього року, коли закрутила роман з репером і за сумісництвом дизайнером Каньє Вестом. Пара зустрічалася лише близько двох місяців, але цей короткий роман зробив нікому невідому акторку справжньою зіркою та ходячим мемом.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

За дівчиною стали активно полювати папараці, а її незвичайний стиль обговорюватимуть у модній хроніці. Певний вплив на те, як одягається Джулія, можливо, зробив її колишній бойфренд, однак скориставшись нагодою, вона явно вирішила далі розігрувати фрик-карту і розвивати образ. Тепер акторка регулярно миготить на гламурних вечірках в екстравагантних луках, які максимально оголюють її тіло, носить високі чоботи, шкіру, латекс, тісні топи, сміливі макіяжі та аксесуари.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

Джулія віддає перевагу як іменитим брендам, серед яких гучний Balenciaga, так і ноунеймовим американським і європейським дизайнерам, водночас активно підтримуючи створений нею образ "домінантрікс". Вона не боїться відвертості і явно не соромиться свого тіла.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

Але варто зазначити, що довгий час дівчину критикували за її схожість із Кім Кардашян. Мабуть на тлі цього вона вирішила трохи відкоригувати свій стиль і додати до нього цієї сексуальної недбалості і закріпила все експериментами з макіяжами: чорними насиченими очима, червоними губами, висвітленими бровами і натуральною шкірою, через яку можна побачити рум'янець. Тут з Кім, яка, віддає перевагу бронзовій засмазі і щільному нюдовому макіяжу, Джулію вже не порівняєш. Також Фокс не морочиться з зачісками і віддає перевагу натуральному розпущеному волоссю.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

Але розглядаючи луки дівчини можна сказати, що у своєму стилі вона явно поєднала щось від сексуальності Кім, екстравагантності Леді Гагі та гламуру ранньої Лани Дель Рей із часів кліпу Born to Die.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

Джулія Фокс / Фото: Associated Press

Джулія Фокс / Фото: Associated Press

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