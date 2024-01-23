Любителька грилзів: незвичайні прикраси для зубів Тіни Кунакі

26-річна французька модель та колишня дружина Венсана Касселя – Тіна Кунакі – відвідала показ Kenzo у рамках Паризького тижня моди. Увагу публіки зірка привернула своїми "золотими" зубами — вона одягла на них грилзи — металеві прикраси, що знімаються, часто інкрустовані дорогоцінним камінням.

Тіна Кунакі / Фото: Instagram Тіни Кунакі

Автор прикрас – Доллі Коен, паризька ювелірка, що спеціалізується на золотих виробах для зубів та губ. Її грилзи носили Мадонна, Кара Делевінь, Ріанна, Ашер, Бейонсе та інші зірки.

Кунаки — теж любителька таких аксесуарів, в Instagram дизайнерки багато прикрас саме для неї.

Спочатку ювелірка робить зліпок із зубів, а потім уже виготовляє із золота грилзи.

Нагадаємо, раніше Тіна Кунакі з братом відвідала модний показ у Парижі. Вони побували на показі чоловічого одягу Sacai сезону осінь-зима 2024-2025 в рамках Тижня моди у Парижі.

Тіна Кунакі з братом Закарі Кунакі / Фото: Getty Images

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