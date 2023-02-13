Люблять сукні з рюшами: хто із зірок одягав епатажні вбрання від Роберта Вуна

34-річна американська реп-виконавиця Lizzo відвідала церемонію Brit Awards у цікавій сукні зы складками та величезними рюшами з боків. Автором цього золотистого вбрання є модельєр Роберт Вун.

Lizzo / Фото: Getty Images

Образ співачка доповнила зачіскою, босоніжками, довгим манікюром та масивною сережкою у вусі.

Однак, Lizzo не єдина, хто носив речі від бренду Robert Wun на світські заходи. Також минулого року легкі витвори подібного дизайну приміряли ще дві зірки – Пріянка Чопра та Джоді Тернер-Сміт.

Актриса та власниця титулу "Міс світу-2000" відвідала восени 2022 року галавечір Bvlgari Eden The Garden of Wonders, на якому зібралися найкращі друзі та музи знаменитого італійського ювелірного бренду. На ній тоді була чорна сукня з білими рюшами.

Пріянка Чопра / Фото: Getty Images

У грудні акторка Джоді Тернер-Сміт змінила кілька образів на церемонії British Fashion Awards, де була ведучою. Одним із її вбрань якраз була сукня від Robert Wun. Вона була виконана на одне плече.

Джоді Тернер-Сміт / Фото: Getty Images

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