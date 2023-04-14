Люблять яскраве вбрання: три знаменитості, які одягали цього тижня незвичайні сукні

Яскраві сукні завжди мають цікавий, незвичний і навіть сміливий вигляд. В останні роки особливо популярні стали вбрання в бохо-стилі, легкі лляні та шовкові. Цього ж тижня аж три знаменитості вийшли на публіку в легких сукнях у яскравий принт і ми пропонуємо вам подивитися на їхні образи та дізнатися про бренди.

Корольова Летиція

Іспанська королева відвідала захід у Великому театрі Кордови в оригінальній сукні у квітковий принт. Вбрання було різнобарвним, а його автором є бренд Cayrowoman. Летиція доповнила вбрання рожевими туфлями-човниками, які робили цей образ ще милішим.

Корольова Летиція / Фото: Getty Images

Нікі Гілтон

Американська мільйонерка і світська левиця вийшла на прогулянку Нью-Йорком у строкатій довгій шовковій сукні від CHUFY. У вбрання Нікі був психоделічний принт, який включав відтінки рожевого, жовтого і бірюзового, V-подібне декольте, а також рукави-ліхтарики і ґудзики. На талії сукня зав'язувалась на пояс.

Нікі Гілтон / Фото: Getty Images

Лілі Джеймс

Британська акторка з'явилася на зніманнях кримінального трилера в Нью-Йорку в дуже милій і літній сукні від бренду Ted Baker. Вбрання було темно-синього кольору, а прикрашали його великі квіти. Це вбрання, як і сукні Нікі та Летиції, підкреслювало талію.

Лілі Джеймс / Фото: Getty Images

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