Люблять яскраві кольори: хтось із знаменитостей одягав червоні вбрання цього тижня

Вбрання у цьому розкішному кольорі цього тижня одягало сім знаменитих жінок.

Червоний — один з найпопулярніших і найулюбленіших відтінків вбрань серед знаменитостей. Багато акторок, світських левиць і навіть політикинь одягають вбрання цього кольору для своїх публічних виступів.

Особливо часто цей колір вибирали знамениті жінки тижня, що минає. Пропонуємо подивитися на найкрасивіші образи.

Джилл Байден

Перша леді США з'явилася у розкішному костюмі із золотою фурнітурою від Модного дому Schiaparelli на зустрічі з першою леді Франції. Це одна з її улюблених моделей костюмів і вони є в її гардеробі в різних відтінках.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Емма Робертс

Зірка Американської історії жахів відвідала літню вечерю організовану брендами Ralph Lauren та Mr Porter на честь їхньої колаборації. На знаменитості був трикотажний топ та довга спідниця.

Емма Робертс / Фото: Getty Images

Карін Жан-П'єр

Прессекретарка Білого дому вийшла до журналістів у лаконічній сукні-футлярі без рукавів та з V-подібним вирізом на декольте.

Карін Жан-П'єр / Фото: Associated Press

Емілі Ратаковскі

Американська супермодель потрапила під прицілу папараці у ефектній сукні з розрізами від бренду Marcia. Цей ефектний лук вона одягла для прогулянки з собакою.

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Флоренс П'ю

Британська акторка з'явилася на презентації європейського флагмана спортивних та гоночних автомобілів Lotus у комбінезоні з декольте та мала розкішний вигляд.

Флоренс П'ю / Фото: Getty Images

Талія Сторм

Британська співачка та світська левиця Талія Сторм відвідала захід в Іспанії – галавечір Global Gift. Сукня дівчини була сміливою і сексуальною, але тканина її підвела і неабияк пом'ялася.

Талія Сторм / Фото: Getty Images

Джорджія Мей Джаггер

Відому модель помітили після дня народження її батька-рокера Міка Джаггера. На красуні була незвичайна сукня з торочкою.

Джорджія Мей Джаггер / Фото: Getty Images

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