Люблять яскраві кольори: хтось із знаменитостей одягав червоні вбрання цього тижня

Вбрання у цьому розкішному кольорі цього тижня одягало сім знаменитих жінок.
Червоний — один з найпопулярніших і найулюбленіших відтінків вбрань серед знаменитостей. Багато акторок, світських левиць і навіть політикинь одягають вбрання цього кольору для своїх публічних виступів.
Особливо часто цей колір вибирали знамениті жінки тижня, що минає. Пропонуємо подивитися на найкрасивіші образи.
Джилл Байден
Перша леді США з'явилася у розкішному костюмі із золотою фурнітурою від Модного дому Schiaparelli на зустрічі з першою леді Франції. Це одна з її улюблених моделей костюмів і вони є в її гардеробі в різних відтінках.
Емма Робертс
Зірка Американської історії жахів відвідала літню вечерю організовану брендами Ralph Lauren та Mr Porter на честь їхньої колаборації. На знаменитості був трикотажний топ та довга спідниця.
Карін Жан-П'єр
Прессекретарка Білого дому вийшла до журналістів у лаконічній сукні-футлярі без рукавів та з V-подібним вирізом на декольте.
Емілі Ратаковскі
Американська супермодель потрапила під прицілу папараці у ефектній сукні з розрізами від бренду Marcia. Цей ефектний лук вона одягла для прогулянки з собакою.
Флоренс П'ю
Британська акторка з'явилася на презентації європейського флагмана спортивних та гоночних автомобілів Lotus у комбінезоні з декольте та мала розкішний вигляд.
Талія Сторм
Британська співачка та світська левиця Талія Сторм відвідала захід в Іспанії – галавечір Global Gift. Сукня дівчини була сміливою і сексуальною, але тканина її підвела і неабияк пом'ялася.
Джорджія Мей Джаггер
Відому модель помітили після дня народження її батька-рокера Міка Джаггера. На красуні була незвичайна сукня з торочкою.
Читайте також:
- Вибрали один колір: чотири відомі акторки з'явилися на червоній доріжці у жовтих сукнях
- Величезні червоні мультяшні черевики за 350 доларів: новий предмет культу серед модників
- Зоуі Дешанель, Кейт Мідлтон і Керрі Джонсон: знаменитості, що одягали найпопулярнішу зелену сукню
- Найпопулярніший костюм кінця 2021 року: хтось із знаменитостей одягав оксамитовий образ від Gucci