"Люблю свій целюліт, стегна і розтяжки": модель у мереживній білизні показала величезні сідниці на вулицях Рима

Пишнотіла модель із Панами – Грейсі Бон – з'їздила на вікенд до Риму. На вулицях міста рано-вранці дівчина влаштувала провокаційну фотосесію, кілька кадрів із яких опублікувала в Instagram.

Грейсі постала у бежево-прозорих мюлях і чорному тренчі, який розкрила і показала свої пишні форми у сексуальній мереживній білизні темно-фіолетового кольору.

Грейсі Бон/Instagram

Бон похизувалася сексуальним бюстом, пласким животом, тонкою талією, широкими стегнами та величезними сідницям.

Грейсі Бон/Instagram

"Італія не була готова до цього. Відчуваю себе та люблю свій целюліт, стегна і розтяжки", – відверто написала модель.

Грейсі Бон/Instagram

Нагадаємо, раніше Грейсі Бон похизувалася фігурою у зеленому бікіні на зав'язках.

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