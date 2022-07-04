Люди можуть бути дуже жорстокими: Вікторія Бекхем боїться бодішеймінгу своєї доньки

Вікторія Бекхем дала дуже змістовне інтерв'ю, в якому пояснила, що мав на увазі її чоловік, коли говорив про її меню і поділилася своїми страхами щодо майбутнього своєї доньки.

Колишня поп-зірка, а нині відомий дизайнер Вікторія Бекхем дала велике інтерв'ю Vogue Australia, обкладинку якого прикрасила.

У ньому вона розповіла про те, що віддала весь свій одяг періоду Spice Girls на благодійність, залишивши собі лише сумки Birkin. В інтерв'ю зірка міркувала на тему того, чи завадила їй слава поп-співачки відбутися як дизайнер:

"Завдяки моєму минулому у мене з'явилося багато можливостей. Це палиця з двома кінцями, але я ніколи не буду на це скаржитися. Чи може це іноді дратувати? Може. Але це приносить і користь.... Скільки інших брендів можуть дозволити собі розкіш залучати увагу, коли вони цього хочуть?

Вікторія Бекхем / Фото: Getty Images

Також Вікторія прокоментувала слова Девіда, який нещодавно розповів у підкасті про їжу, що його дружина рідко відхиляється від звичної вечері зі смаженої риби та тушкованих овочів. Ця фраза викликала бурю у пресі. Насправді, за словами Вікторії, її чоловік не мав на увазі те, що вона харчується одноманітно і нудно.

Девід та Вікторія Бекхем / Фото: Instagram Вікторії Бекхем

"Він мав на увазі, що ніколи не зустрічав нікого, хто був би більш дисциплінований у харчуванні. Я їм багато корисних жирів: риба, авокадо, горіхи тощо. Я п'ю алкоголь, якщо я не маю причин не робити цього."

Вікторія Бекхем, яку неодноразово критикували за зайву худорлявість і те, що вона обирає для показів і знімань у рекламі свого бренду занадто худих моделей, поділилася з читачами тривогами щодо своєї доньки, яку вже зараз часто критикують за нестандартну фігуру і дорікають Вікторії, що вона недостатньо піклується про її харчування. В епоху, коли бодішеймінг перекочував з друкованих ЗМІ в соціальні мережі, Бекхем переймається тим, що її дочка може здатися комусь недостатньо худою:

Фото: Instagram Вікторії Бекхем

"Гарпер немає в соціальних мережах, тому нам поки нема про що турбуватися. Але я бачу, якими жорстокими можуть бути люди, це дійсно турбує мене. Вона у тому віці, коли її тіло почне змінюватися, але важливо переконатися, що ми багато спілкуємося як сім'я, і вона оточує себе добрими друзями. Але це досить жахливо, я не можу брехати".

Харпер Бекхем / Фото: Instagram Вікторії Бекхем

Вікторія розповіла, що її дочка захоплюється макіяжем і критикує моду девʼяностих:

Королева Єлизавета II та Вікторія Бекхем / Фото: Getty Images

"Вона не з тих дітей, які виходять на вулицю з повним макіяжем та у вкороченому топі. Нещодавно вона сказала мені: "Мамо, я бачила твої фотографії, коли ти була в Spice Girls, і твої спідниці були просто неприйнятні". Потім втрутився Девід і сказав: "Звичайно, Гарпер! Вони дійсно такими були".... Я запитала: "Ти ніколи не носитимеш такі спідниці?" Вона сказала: "Абсолютно ні." Подивимося".

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