"Люди повинні вміти домовлятися": Валерій Меладзе закликав зупинити війну

Музикант записав відеозвернення, яке опубліковано на YouTube каналі "Скажи росіянам правду".

Валерій Меладзе першим із російських артистів закликав зупинити війну. Це ж відео було опубліковане в Instagram артиста.

"Сьогодні сталося те, що не могло і не мало відбуватися ніколи. Історія коли-небудь розсудить і розставить все на свої місця. Ну а сьогодні я хочу попросити вас, я благаю припинити військові дії і сісти за стіл переговорів. Люди повинні вміти домовлятися. Для цього нам дано мову, для цього нам дано всі здібності. Люди не повинні гинути. Це потрібно припинити".

Раніше до росіян зверталися українські артисти: Потап, Настя Каменських, Джамала, Олена Кравець та багато інших. Дмитро Монатик опублікував вірш, який присвятив подіям у рідній Україні.

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