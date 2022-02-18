М-м-м, який: новий "Холостяк" похизувався сексуальним мускулистим торсом

Алекс Топольський, щоб тримати себе у хорошій формі, регулярно займається спортом.

Головний герой 12-го сезону реалітішоу "Холостяк" — 32-річний Алекс Топольський — опублікував в Instagram гаряче фото зі спортзалу.

На ньому Алекс зображений у чорних шортах і з навушниками у вухах. Красень продемонстрував на камеру свій оголений мускулистий сексуальний торс.

Алекс Топольський / Instagram Алекса Топольського

Його образ доповнили скуйовджена зачіска і щетина на обличчі. Топольський мав дуже привабливий вигляд.

Нагадаємо, прем'єра нового сезону шоу "Холостяк" відбудеться 4 березня.

Читайте також: