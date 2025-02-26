М'яті тканини, яскраві кольори та денім: бренд Diesel представив колекцію осінь-зима 2025-2026

Бренд вирішив віддати шану мистецтву у всіх його проявах.
У Мілані в межах Тижня моди відбувся показ колекції бренду Diesel на сезон осінь-зима 2025-2026. Традиційно шоу шокувало гостей, оскільки цього разу подіум прикрашали гігантські надувні конструкції, створені з 3-кілометрового полотна. Вони стали фоном для шоу і, що цікаво, у створенні малюнків на них взяли участь понад 7000 художників, як любителів, так і експертів, повідомляє видання Vogue.
Креативний директор бренду Гленн Мартенс презентував на подіумі спідниці та штани із заниженою талією, стьобані куртки та вкорочені топи, що лишають живіт відкритим. Також були вироби із прозорого мережива та деніму. Одними з найцікавіших виробів колекції були речі з пом'ятої тканини.
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