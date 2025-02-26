М'яті тканини, яскраві кольори та денім: бренд Diesel представив колекцію осінь-зима 2025-2026

У Мілані в межах Тижня моди відбувся показ колекції бренду Diesel на сезон осінь-зима 2025-2026. Традиційно шоу шокувало гостей, оскільки цього разу подіум прикрашали гігантські надувні конструкції, створені з 3-кілометрового полотна. Вони стали фоном для шоу і, що цікаво, у створенні малюнків на них взяли участь понад 7000 художників, як любителів, так і експертів, повідомляє видання Vogue.

Показ бренду Diesel осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Креативний директор бренду Гленн Мартенс презентував на подіумі спідниці та штани із заниженою талією, стьобані куртки та вкорочені топи, що лишають живіт відкритим. Також були вироби із прозорого мережива та деніму. Одними з найцікавіших виробів колекції були речі з пом'ятої тканини.

Показ бренду Diesel осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ бренду Diesel осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ бренду Diesel осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ бренду Diesel осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ бренду Diesel осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ бренду Diesel осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ бренду Diesel осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ бренду Diesel осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ бренду Diesel осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ бренду Diesel осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ бренду Diesel осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ бренду Diesel осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ бренду Diesel осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ бренду Diesel осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

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