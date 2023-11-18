"Мадам Павутина": у Мережі з'явився трейлер фантастичного екшену з Дакотою Джонсон у головній ролі

Це фільм із всесвіту Людини-павука і перша екранізація коміксів від Sony, в якій головну роль грає жінка.

У Мережі з'явився трейлер фантастичного екшену "Мадам Павутина", режисером його виступив С. Дж. Кларксон.

Одну з найзагадковіших героїнь кіновсесвіту Marvel – парамедикиню Кассандру Вебб – зіграла Дакота Джонсон.

До акторського складу приєдналися також Емма Робертс, Сідні Свіні, Адам Скотт, Ізабела Мерсед, Селест О'Коннор, Тахар Рахім та інші.

Парамедикиня з Мангеттену – Кассандра Вебб – через мутації виявила у себе надприродні здібності. Вона починає бачити майбутнє. Вебб знайомиться з трьома жінками, з якими розпочинає співпрацювати, щоб дізнатися більше про своє минуле і пережите фатальне теперішнє.

У широкий прокат "Мадам Павутина" вийде 14 лютого 2024 року.

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