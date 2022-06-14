Мадонна нарешті обрала акторку на головну роль в її байопіку

Мадонна вирішила зняти фільм про своє життя і після тривалих роздумів нарешті визначилася з кандидатурою на головну роль.

Суперзірку зіграє 28-річна акторка Джулія Гарнер, яка нещодавно прославилася роллю в серіалі "Вигадана Анна", де втілила роль російської аферистки Анни Делві.

Джулія Гарнер / Фото: Associated Press

У боротьбі за цю роль Джулія обійшла акторок Флоренс П'ю та Алексу Демі і це не дивно, адже акторка справді дуже схожа на Мадонну на початку її кар'єри і нібито затвердила її на цю роль сама співачка.

Але варто зазначити, що про знімання було заявлено ще кілька років тому, а процес зрушився з місця тільки зараз. Мадонна зізнавалася, що працювати над сценарієм їй було важко, адже доводилося згадувати та аналізувати своє життя та свої вчинки. Над сценарієм співачка працює разом із Діабло Коді — відомою письменницею та продюсеркою.

"Написання мого сценарію — це найвиснажливіший, найскладніший досвід, який у мене був. Це частково як психотерапія, тому що я згадую всі подробиці свого дитинства. Згадуючи все, що підштовхнуло мене до рішення стати тією, хто я є, стати артисткою, поїхати з Мічигану в Нью-Йорк, все, що трапилося зі мною, коли я була молода і наївна, мої стосунки з сім'єю та друзями, особливо, коли багато хто з них вмирав, — іноді після написання про все це я лягаю в ліжко і хочу розплакатися", — розповідала Мадонна.

Мадонна / Фото: Associated Press

Відомо про картину поки що мало, окрім того, що вона розповість про перші кроки в кар'єрі Мадонни. Також у фільмі, ясна річ, буде використано багато музики та пісень зірки, а також головна акторка повинна буде багато танцювати, як це робила свого часу сама співачка. Нагадаємо, що Мадонна професійна танцівниця і займалася балетом. Саме тому Джулія зараз багато тренується у залі з хореографами, відточуючи рухи. Фільм повинен буде завершитися 1990 роком, коли Мадонна поїхала в свій знаменитий тур Blond Ambition, в якому Жан-Пол Готьє створив їй конусний боді.

Мадонна, 1990 рік, Роттердам / Фото: Getty Images

Цей біографічний фільм стане третьою повнометражною роботою Мадонни як режисерки після лондонської комедійної драми "Бруд і мудрість" 2008 року та біографічного фільму про Волліс Сімпсон та Едварда VIII "МИ", який був випущений 2012 року.

Мадонна / Фото: Associated Press

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