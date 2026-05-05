Мадонна одягла корабель на голову на Met Gala 2026, який доповняла велетенська фата

Вона знову довела, чому є однією із найлегендарніших гостей цього відомого модного заходу.

Мадонна

Мадонна / © Associated Press

Після нещодавньої появи Мадонни на фестивалі Coachella, де її пограбували, королева попмузики прибула на Met Gala повністю у новому образі. Замість свого фірмового білявого волосся, вона обрала готичний образ, що нагадував той, який вона носила у культовому кліпі на пісню Frozen, тому одягла чорну перуку.

Однак насправді цей образ співачки був відсиланням до картини 1945 року «Спокуса святого Антонія. Фрагмент II» художниці Леонори Каррінгтон. Інтерпретація Мадонни була створена брендом Saint Lauren.

Образ включав елегантну чорну сукню з мереживом та розрізом на спідниці, рукавички і взуття на височезних платформах. Також прикрасила Мадонна сукню капелюшком у вигляді великого корабля, до якого кріпиться фата-вітрило, яку несло семеро помічників.

Також костюм співачки доповнювали такі деталі як підвіска-пташка на шиї, труба у руці і макіяж з рожевими рум’янами.

