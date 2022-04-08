Мадонна підтримає Україну на глобальному онлайн-мітингу

Сотні світових знаменитостей підтримують Україну після повномасштабного вторгнення Росії.

9 квітня відбудеться глобальний онлайн-мітинг Stand Up For Ukraine, організований Global Citizen – міжнародною освітньою та правозахисною організацією. Цей благодійний захід збере фінансову та гуманітарну допомогу для українських біженців. Серед зірок, які підтримали цю ініціативу і підтвердили свою участь, можна відзначити Біллі Айлі, Елтона Джон, Біллі Портера, Еллен Дедженерес, Селіон Діон, Кеті Перрі та багато інших.

Сьогодні свою участь підтвердила Мадонна.

Instagram Мадонни

Вона заінтригувала фанатів, опублікувавши в сторізі Instagram фото зі своїми дітьми, які підписала так: "Залишайтеся на зв'язку в очікуванні чогось особливого", — і додала емодзі у вигляді українського прапора.

Instagram Мадонни

Instagram Мадонни

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