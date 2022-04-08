Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Мадонна підтримає Україну на глобальному онлайн-мітингу

Дата публікації
Перегляди
624
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Мадонна підтримає Україну на глобальному онлайн-мітингу

Мадонна / Getty Images

Сотні світових знаменитостей підтримують Україну після повномасштабного вторгнення Росії.

9 квітня відбудеться глобальний онлайн-мітинг Stand Up For Ukraine, організований Global Citizen – міжнародною освітньою та правозахисною організацією. Цей благодійний захід збере фінансову та гуманітарну допомогу для українських біженців. Серед зірок, які підтримали цю ініціативу і підтвердили свою участь, можна відзначити Біллі Айлі, Елтона Джон, Біллі Портера, Еллен Дедженерес, Селіон Діон, Кеті Перрі та багато інших.

Сьогодні свою участь підтвердила Мадонна.

© Instagram Мадонни
Instagram Мадонни

Вона заінтригувала фанатів, опублікувавши в сторізі Instagram фото зі своїми дітьми, які підписала так: "Залишайтеся на зв'язку в очікуванні чогось особливого", — і додала емодзі у вигляді українського прапора.

© Instagram Мадонни
Instagram Мадонни
© Instagram Мадонни
Instagram Мадонни

Читайте також:

Наступна публікація