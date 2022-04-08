Мадонна підтримає Україну на глобальному онлайн-мітингу

Сотні світових знаменитостей підтримують Україну після повномасштабного вторгнення Росії.
9 квітня відбудеться глобальний онлайн-мітинг Stand Up For Ukraine, організований Global Citizen – міжнародною освітньою та правозахисною організацією. Цей благодійний захід збере фінансову та гуманітарну допомогу для українських біженців. Серед зірок, які підтримали цю ініціативу і підтвердили свою участь, можна відзначити Біллі Айлі, Елтона Джон, Біллі Портера, Еллен Дедженерес, Селіон Діон, Кеті Перрі та багато інших.
Сьогодні свою участь підтвердила Мадонна.
Вона заінтригувала фанатів, опублікувавши в сторізі Instagram фото зі своїми дітьми, які підписала так: "Залишайтеся на зв'язку в очікуванні чогось особливого", — і додала емодзі у вигляді українського прапора.
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