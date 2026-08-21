Мадонна у яскравому вбранні показала, як відсвяткувала своє 68-річчя в Греції

Мадонна / © Instagram Мадонни

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Мадонна відсвяткувала 68-річчя на грецькому острові Корфу, влаштувавши масштабне сімейне свято. День народження співачка провела в компанії дітей, коханого Акіма Морріса та близьких друзів. Кадрами зі свята вона поділилася у своєму Instagram.

Мадонна / © Instagram Мадонни

Мадонна / © Instagram Мадонни

Співачка обрала для свята ефектне вбрання від Dolce & Gabbana — сукню, розшиту паєтками, з об’ємними квітковими елементами та яскравим головним убором із трояндами. Образ вона доповнила золотистими туфлями та масивними прикрасами. Пізніше Мадонна переодяглася в біле вбрання і продовжила веселитися разом із гостями.

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Мадонна / © Instagram Мадонни

Мадонна / © Instagram Мадонни

Мадонна з донькою / © Instagram Мадонни

За святковим столом зірка задула свічки на величезному торті у формі серця, прикрашеному зображенням ока. Серед гостей були п’ятеро з шести дітей Мадонни: Лурдес, Рокко, Мерсі та 13-річні близнюки Стелла й Естер.

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Мадонна з дітьми / © Instagram Мадонни

Мадонна / © Instagram Мадонни

Мадонна з коханим / © Instagram Мадонни

День народження Мадонни / © Instagram Мадонни

Мадонна / © Instagram Мадонни

«У мене день народження! Їжте, моліться, кохайте, пийте, танцюйте, розбивайте тарілки, годуйте котів! Дякую, Боже!» — написала співачка під фото.

Діти Мадонни / © Instagram Мадонни

Судячи з кадрів, усі пункти програми були виконані: гості насолоджувалися грецькою кухнею, танцювали під живу музику та брали участь у традиційній розвазі з розбиванням тарілок.

Нагадаємо, раніше Мадонна в коротких шортах викликала фурор своїм виступом на чемпіонаті світу з футболу.

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