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- Шоу-бізнес
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Мадонна у короткій мереживній сукні сходила на показ мод у Парижі
Зірка вийшла у світ і продемонструвала ефектний образ.
Американська попкоролева Мадонна відвідала показ Saint Laurent чоловічої весняної колекції 2027 року, створену креативним директором бренду Ентоні Вакарелло. Захід проводився у Парижі, а співачка прийшла на нього у неочікуваному образі — ефектній сукні з мережива.
Її вбрання було насиченого червоного відтінку і мало довгі рукави. Сукню Мадонна доповнила сітчастими бежевими колготками і яскраво-рожевими туфлями на підборах і з відкритою п’яткою, які також мали чорний мис. Співачка додала також шику до образу такими аксесуарами як окуляри у роговій оправі та рожевою сумкою.
Раніше зірка з’являлася у мереживі на показі італійського Модного дому Dolce & Gabbana.