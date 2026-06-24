Мадонна у короткій мереживній сукні сходила на показ мод у Парижі

Мадонна / © Getty Images

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Американська попкоролева Мадонна відвідала показ Saint Laurent чоловічої весняної колекції 2027 року, створену креативним директором бренду Ентоні Вакарелло. Захід проводився у Парижі, а співачка прийшла на нього у неочікуваному образі — ефектній сукні з мережива.

Її вбрання було насиченого червоного відтінку і мало довгі рукави. Сукню Мадонна доповнила сітчастими бежевими колготками і яскраво-рожевими туфлями на підборах і з відкритою п’яткою, які також мали чорний мис. Співачка додала також шику до образу такими аксесуарами як окуляри у роговій оправі та рожевою сумкою.

Мадонна / © Getty Images

Раніше зірка з’являлася у мереживі на показі італійського Модного дому Dolce & Gabbana.

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