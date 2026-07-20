Мадонна у коротких шортах запалила виступом на чемпіонаті світу з футболу

Мадонна / © Associated Press

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Мадонна виступила під час фінального матчу чемпіонату світу з футболу, де відбулася запекла боротьба між Іспанією та Аргентиною. Шоу у перерві матчу відбулося вперше в історії чемпіонату і тривало 11 хвилин.

Попкоролева вирішила заспівати хіт 2000 року Music, включивши в нього лише елементи свіжого синглу Danceteria. На стадіоні вона з’явилася у компанії легенд бразильського футболу — Роналдо і Роналдіньо.

Мадонна, Роналдо і Роналдіньо / © Associated Press

Одягла співачка речі фіолетових відтінків, що були створені для неї брендом Saint Laurent. Зокрема співачка поєднала корсет, топ та бомбер. Також на Мадонні були колготки, панчохи та гетри, які вона доповнила чоботами зі шнуруванням.

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Образ співачки також завершували окуляри та прикраси з фіолетовими каменями, які поєднувалися з її одягом.

Мадонна, Роналдо і Роналдіньо / © Associated Press

Також у перерві виступили BTS, Джастін Бібер, Шакіра, Кріс Мартін з Coldplay. Особливо яскравим був також вихід Шакіри у сукні від Roberto Cavalli.

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