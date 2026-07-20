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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
296
Час на прочитання
1 хв

Мадонна у коротких шортах запалила виступом на чемпіонаті світу з футболу

11-хвилинне шоу відкрила 67-річна легенда музики.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Мадонна

Мадонна / © Associated Press

Мадонна виступила під час фінального матчу чемпіонату світу з футболу, де відбулася запекла боротьба між Іспанією та Аргентиною. Шоу у перерві матчу відбулося вперше в історії чемпіонату і тривало 11 хвилин.

Попкоролева вирішила заспівати хіт 2000 року Music, включивши в нього лише елементи свіжого синглу Danceteria. На стадіоні вона з’явилася у компанії легенд бразильського футболу — Роналдо і Роналдіньо.

Мадонна, Роналдо і Роналдіньо / © Associated Press

Мадонна, Роналдо і Роналдіньо / © Associated Press

Одягла співачка речі фіолетових відтінків, що були створені для неї брендом Saint Laurent. Зокрема співачка поєднала корсет, топ та бомбер. Також на Мадонні були колготки, панчохи та гетри, які вона доповнила чоботами зі шнуруванням.

Образ співачки також завершували окуляри та прикраси з фіолетовими каменями, які поєднувалися з її одягом.

Мадонна, Роналдо і Роналдіньо / © Associated Press

Мадонна, Роналдо і Роналдіньо / © Associated Press

Також у перерві виступили BTS, Джастін Бібер, Шакіра, Кріс Мартін з Coldplay. Особливо яскравим був також вихід Шакіри у сукні від Roberto Cavalli.

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Дата публікації
Кількість переглядів
296
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