Мадонну пограбували: у співачки зникло вінтажне вбрання, яке вона одягала на Coachella

Мадонна і Сабріна Карпентер / © Getty Images

17 квітня попкоролева Мадонна здивувала гостей музичного фестивалю Coachella, коли вийшла на сцену, щоб заспівати з Сабріною Карпентер, яка була гедлайнеркою. Разом із Карпентер вона виконала свої класичні хіти Vogue і Like a Prayer, що спричинило фурор не лише на фестивалі, а й серед фанів співачки в усьому світі — люди були в захваті, що знову почули легенду.

Однак для самої 67-річної Мадонни виступ обернувся жахіттям, адже після нього у неї зникли речі. На сцену вона вийшла у фіолетовій куртці та корсеті, які одягла поверх шовкової сукні з мереживом, а образ доповнила довгими рукавичками в тон, прозорими панчохами та фіолетовими чоботами.

© Getty Images

«Цей момент символічного повернення до витоків набув зовсім іншого значення, коли я дізналася, що вінтажні речі, які я носила, зникли. Мій костюм, який був узятий з моїх особистих архівів, куртка, корсет, сукня та всі інші елементи одягу» — написала співачка в Instagram Stories, повідомляє Page Six.

«Це не просто одяг, це частина моєї історії. Також зникли інші архівні речі з тієї ж епохи», — додала вона і запропонувала винагороду за повернення речей.