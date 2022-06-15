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Має чудовий вигляд: акторка Джессіка Честейн відвідала престижний кінофестиваль

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Має чудовий вигляд: акторка Джессіка Честейн відвідала престижний кінофестиваль

Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

На заході вона постала в образі від культового американського Модного дому.

Оскароносна акторка Джесіка Честейн завітала на прем'єру фільму "Прощені", яка відбулася в межах кінофестивалю Трайбека в Нью-Йорку. На червоній доріжці знаменитість з'явилася у чорній сукні з американською проймою від бренду Ralph Lauren.

Вбрання прикрашали маленькі ґудзики на спідниці спереду, а також біла шовкова краватка. Образ акторка доповнила лише лаконічним макіяжем, чорними босоніжками та випрямила волосся.

Джессіка Честейн / © Associated Press
Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

За цей тиждень це вже другий розкішний вихід зірки, адже кілька днів тому вона продемонструвала гарну сукню від Модного дому Gucci на церемонії Tony Awards.

Джессіка Честейн / © Associated Press
Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

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