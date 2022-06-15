Має чудовий вигляд: акторка Джессіка Честейн відвідала престижний кінофестиваль

На заході вона постала в образі від культового американського Модного дому.
Оскароносна акторка Джесіка Честейн завітала на прем'єру фільму "Прощені", яка відбулася в межах кінофестивалю Трайбека в Нью-Йорку. На червоній доріжці знаменитість з'явилася у чорній сукні з американською проймою від бренду Ralph Lauren.
Вбрання прикрашали маленькі ґудзики на спідниці спереду, а також біла шовкова краватка. Образ акторка доповнила лише лаконічним макіяжем, чорними босоніжками та випрямила волосся.
За цей тиждень це вже другий розкішний вихід зірки, адже кілька днів тому вона продемонструвала гарну сукню від Модного дому Gucci на церемонії Tony Awards.
Читайте також:
- "Відважні українки": Джессіка Честейн захопилася жінками, які народжують у бомбосховищах
- У мінівбранні від Dior: Джессіка Честейн на заході у Нью-Йорку
- Битва образів від Alexander McQueen: Джессіка Честейн vs Джуно Темпл