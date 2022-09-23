Має чудовий вигляд: Гайді Клум відвідала показ, у якому брала участь її дочка

49-річна німецька супермодель та телеведуча Гайді Клум відвідала показ у Мілані ABOUT YOU під час Тижня жіночої моди, що зараз трисає. Перед камерами зірка з'явилася в ефектному та сексуальному образі. Вона поєднала білу вкорочену сорочку з об'ємними рукавами-буфами та чорними ґудзиками, яка також мала дуже глибоке декольте, із чорними класичними штанями.

Образ зірки доповнили макіяж, масивні прикраси та високі підбори. Але на це шоу Гайді прийшла не сама, а зі своєю старшою дочкою Лені, яка зараз активно розвиває моделлю кар'єру.

18-річна дівчина одягла вкорочену водолазку, шорти, білу куртку та світлі ботфорти. Волосся Лені зібрала у високу зачіску.

Гайді та Лені Клум / Фото: Getty Images

Дочка Гайді також взяла участь у показі. Але дівчина була не просто моделлю, що працювала на модному шоу, Лені є ще й дизайнеркою, адже від минулого року вона і німецький ретейлер ABOUT YOU співпрацюють. Ймовірно, ця колекція також була розроблена брендом спільно з Клум-молодшою.

Лені Клум / Фото: Getty Images

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