Має гарний вигляд : Кейт Гадсон потрапила під приціл папараці у Лондоні

Акторка Кейт Гадсон потрапила під приціл папараці в Лондоні, після інтерв'ю на шоу Zoe Ball Breakfast Show, де розповідала про свій новий детективний фільм "Дістати ножі: Скляна цибуля", який став продовженням досить успішної картини 2019 року "Дістати ножі".

На акторці був лук в теракотовому відтінку — в'язаний светр і довга спідниця.

Образ Кейт доповнила чорною дублянкою з білим хутром та коричневими чоботями на шпильках. Також вона зробила короткий макіяж, а волосся розпустила.

Кейт Гадсон / Фото: Getty Images

Такі образи для зірки не фокус, раніше ми бачили її у схожому, але зеленого відтінку.

Кейт Гадсон / Фото: Getty Images

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